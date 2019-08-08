Dağ yamacında mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı Mersin’in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan bir keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan bir keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Müğlü Mahallesi’nin kırsal kesiminde, 1 keçinin dağ yamacında mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin ekibi harekete geçti. Keçinin mahsur kaldığı dağlık bölgeye giden ekip, operasyon başlattı. Halatlarla keçinin bulunduğu yamaca inen AKUT üyeleri, keçiyi yukarıya çıkarmayı başardı.

Keçiyi yapıkları başarılı operasyonla kurtaran ekip, sahibine sağ salim teslim etti.

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