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Dağ taş fosil

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 5 hektarlık alanda 155 milyon yıllık, milyonlarca deniz canlısı fosili tespit edildi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:42
Dağ taş fosil

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 5 hektarlık alanda 155 milyon yıllık, milyonlarca deniz canlısı fosili tespit edildi.


Adıyaman’ın Tut ilçesi kuzey bölgesinde bulunan Hacı Muhammet Dağı’nın yaklaşık 5 hektarlık bölümünde bu güne kadar fark edilmeyen fosiller ortaya çıktı. Tut ilçesine yaz tatili için gelen vatandaşların dağlık bölgede gezdikleri esnada fark ettiği taşlar fosil çıktı.


Dağlık bölgede gördükleri değişik taşları deniz ürünlerine benzeten vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Tut Kaymakamlığı vatandaşların söylemlerini dikkate alarak, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne konuyu bildirdi.


Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adıyaman Müze Müdürlüğünden uzmanlar Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ile birlikte belirtilen bölgede incelemede bulundu.



Milyonlarca yıllık milyonlarca fosil var


Hacı Muhammet Dağı’nın bin 700 rakımlı bölgesinde 55 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Eosen Dönemine ait Numulites fosiline, 2 bin 100 rakımlı bölgede ise rudist ve kaya mercanları başta olmak üzere çeşitli deniz canlılarına ait fosiller tespit edildi. İlk incelemeye göre dağın yaklaşık 5 hektarlık kısmında milyonlarca fosil tespit edildi. Fosillerin çokluğunu ve yayıldığı alanı gören yetkililer de şaşkınlığını gizleyemedi.


İlk belirlemelere göre, hem 55 milyon yıllık hem de 155 milyon yıllık deniz canlıları fosillerinin aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplamasının dünyada tek olabileceği düşünülüyor. Daha geniş ve derinlemesi bir araştırmada bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı tahmin ediliyor.


Uzmanlar, buradan aldıkları örnek fosillerin tam tarihlenmesi ve incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesine gönderdi.


Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Tut ilçesinin doğal güzelliğinin yanı sıra yeni güzelliklerinin ortaya çıktığına işaret ederek, “Vatandaşlarımız dağlık alanda fosillerin olduğuyla ilgili konuşmalar üzerine bizde girişimde bulunduk. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaptık. Sağ olsunlar buraya uzmanlarını gönderdiler. Bu gün bir araştırma yaptık. Kendilerinin ilk söylemi burada doğal bir park alanı olabileceği, milyonlarca yıllık fosillerin olduğu ile ilgili ön bir bilgi verdiler. Bununla ilgili yazışmalarımız devam edecek. Gerek koruma kollama, gerek daha yenilerinin, daha diplerde olanların bulunmasıyla ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve ne gerekiyorsa yapılmasını sağlayacağız. Yaklaşık 3-4 kilometrekarelik bir alandan bahsediliyor. Şuanda ilçemizin üst kısmındaki dağın zirvesindeyiz. Yaklaşık 2 saat gezdik ve 3 noktada bu kalıntıların olduğuna dair uzmanlarımız gerekli bilgiyi verdi” dedi.


Fosilleri fark eden Emin Dönmez ise yaptığı açıklamada, “Yaz aylarında tatil için geldiğim ilçemin dağlarında gezerken, dolaşırken bazı taşlara denk geldik. Tabi öncelikle bu taşların fosil olacağını pek anlamadık. Sonra benzer taşlarla çok sık karşılaşınca dikkatimizi çekti. Daha sonra inceledik, gerekli yerlere haber verdik. Bunların fosil olabileceği öngörüsü ile gerekli yerlere haber verdik ve incelendi. Bu fosillerin milyonlarca yıllara varan bir geçmişi olduğunu öğrenince heyecanlandık. Mercandan tutunda deniz kabuğuna, istiridyesine kadar deniz canlıları fosilleri olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.


Tespit çalışmalarına katılan Tut Eski Belediye Başkanı Cemal Avcı ise, bu bölgelerin gelip görülmesi gerektiğini ve birbirinden güzel eserler olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:42
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