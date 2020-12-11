Dağ köyünde şevkle çalışıyor! Şermin öğretmen gönüllerde taht kurdu

İlçeye 41 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulunan Bilgeç İlkokuluna iki yıl önce atanan Bingöllü sınıf öğretmeni Şermin Tiryaki, yaptığı çalışmalarla köydeki vatandaşların gönlünde taht kurdu. Görev yaptığı okulda öğrencilerinin kışlık elbise ve tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan Tiryaki, ailelerle görüşerek okula devam edemeyen çocukları yeniden eğitim öğretime kazandırdı. Tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiği 12 öğrencisine anne şefkatiyle yaklaşan Tiryaki, velilerle daha iyi iletişim sağlamak için de okulda belli saatlerde okuma yazma kursu açtı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen kurslar sayesinde 12 veli okuma yazma öğrendi. Veli Suna Şahin, Şermin öğretmenin okuma yazma bilmeyen herkese yardımcı olduğunu belirterek “O hayatımızı değiştirdi. Bu yüzden kızımın ismini Şermin koydum. Her sıkıntımızda yanımızda. Onu çok seviyoruz” dedi.