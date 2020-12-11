  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Dağ köyünde şevkle çalışıyor! Şermin öğretmen gönüllerde taht kurdu
Yaşam

Dağ köyünde şevkle çalışıyor! Şermin öğretmen gönüllerde taht kurdu

Van’ın Başkale ilçesindeki dağ köyünde görevli sınıf öğretmeni Şermin Tiryaki, yaptığı fedakarlıklarla öğrenci ve velilerin hayatına dokundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:46:00 -
Dağ köyünde şevkle çalışıyor! Şermin öğretmen gönüllerde taht kurdu

İlçeye 41 kilometre mesafedeki dağlık alanda bulunan Bilgeç İlkokuluna iki yıl önce atanan Bingöllü sınıf öğretmeni Şermin Tiryaki, yaptığı çalışmalarla köydeki vatandaşların gönlünde taht kurdu. Görev yaptığı okulda öğrencilerinin kışlık elbise ve tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan Tiryaki, ailelerle görüşerek okula devam edemeyen çocukları yeniden eğitim öğretime kazandırdı. Tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiği 12 öğrencisine anne şefkatiyle yaklaşan Tiryaki, velilerle daha iyi iletişim sağlamak için de okulda belli saatlerde okuma yazma kursu açtı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen kurslar sayesinde 12 veli okuma yazma öğrendi. Veli Suna Şahin, Şermin öğretmenin okuma yazma bilmeyen herkese yardımcı olduğunu belirterek “O hayatımızı değiştirdi. Bu yüzden kızımın ismini Şermin koydum. Her sıkıntımızda yanımızda. Onu çok seviyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı
Dünya

Görüntüler paylaşıldı! Mısır’dan o noktaya kontrolsüz saldırı

Mısır tarafından rafale jetleri ile Libya sınırına yapılan kontrolsüz saldırının görüntüleri paylaşıldı.
Kaçka: Türkiye ile anlaşmaya çok yakınız
Ekonomi

Kaçka: Türkiye ile anlaşmaya çok yakınız

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ticaret Temsilcisi Taras Kaçka, Türkiye ile yaklaşık 5 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak istedikl..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay