Dağ kekiği faydaları nelerdir? Mikropların bir numaralı düşmanı! Büyük şok sonuçları!

Dağ Kekiği Faydaları, Sağlık açısından oldukça faydalı olan dağ kekiğinin faydaları saymakla bitmemektedir. Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar neticesinde doğal bir antibiyotik özelliğine sahip olan dağ kekiği vücudun mikroplardan arınmasını sağlamaktadır. Hakeza mikrobik rahatsızlıklara ve hastalıklara karşı oldukça faydalı olan dağ kekiği ülkemizde oldukça fazla üretilmektedir. Türkiye'de yaklaşık olarak 33 türü tespit edilen dağ kekiğinin dünya üzerinde yaklaşık olarak 100 tür kekik türü bulunmaktadır. Ülkemizde ciddi bir ihracat kaynağı olan ekonomik açıdan yetiştiricilere oldukça faydası bulunmaktadır.

Dağ Kekiğinin Sağlık Açısından Faydaları

Doğal bir antibiyotik olan dağ kekiği içinde bulunan bileşenler sayesinde idrar söktürücü, tansiyon yükseltici ve zararlı bakterilerin üremesini engelleyen bir özelliğe sahiptir. Hakeza saman nezlesi, düşük tansiyon, boğmaca, yorgunluk, nefis darlığı, enfeksiyon hastalıklar, kan dolaşımı bozukluğu, bağırsak parazitleri ve romatizmal hastalıklara faydalı olduğu bilimsel olarak açıklanmıştır.

Mikroplara Karşı Dağ Kekiğinin Faydaları! Mikropların düşmanı

Tıp literatüründe tıbbi kekik olarak adlandırılan thymol (Antiseptik) ve Karvakrol ciddi anlamda mikroplara karşı direnç gösterdiği tespit edilmiştir. Thymol türü kekiğin ciddi anlamda solunuma katkı sağladığı ve vücuttaki mikropları attığı tespit edilmiştir. Hakeza ev içerisinde kekik yağı olarak bilinen yapının eve serpilmesi halinde, ev içerisinde bulunan zararlı mikrop ve bakterilerin yok olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vücutta bulunan zararlı mikropların atılmasını sağlayan dağ kekiği, salatalar, soslara ve et yemeklerine lezzet kattığı bilinmektedir.

Dağ Kekiğinin Ekonomik Açından Faydaları

İlaç ve imalat sanayisinde oldukça fazla kullanılan dağ kekiği üreticilere ciddi anlamda gelirler sağlamaktadır. Dünya üzerinde yıllık ortalama 65-70 ton dağ kekiği yetiştirildiği tespit edilmiştir. Ülkemiz kekik yönünden oldukça zengindir ve dünya kekiğinin yüzde onluk gibi büyük bir kısmı ülkemizde üretilmektedir. Dünya üretimi bakımından kekik yetiştiriciliğinde ülkemiz ilk sırada bulunmaktadır.

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Vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde özellikle faydalıdır. Bazı çalışmalar, kan şekeri düşürmede yardımcı olabileceğini göstermektedir.