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Yerel

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Hakkari’nin Durankaya beldesindeki yerleşim alanlarına kadar inen dağ keçileri görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:23:06 -
Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Hakkari’nin Durankaya beldesindeki yerleşim alanlarına kadar inen dağ keçileri görüntülendi.


Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökhan Gök, Üniversite Güvenlik Şefi Eyüp Şen ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nazif Tatlı, Durankaya beldesi yolunda bulunan Mergereş Çeşmesi başında dağ keçisi sürüsü ile karşılaştı. Araç sesini duyan dağ keçileri hızla bölgeden uzaklaşırken, o anlar ise saniye saniye görüntülendi.


Durankaya beldesindeki yerleşim alanlarına inen yavrulu dağ keçilerinin korkutulmaması için belde sakinlerinin büyük özen gösterdiği belirtildi.

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