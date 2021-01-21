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Siyaset Dağ kadrosu Ekrem’in başını yakacak! CHP’de İmamoğlu karşıtlığı hızla büyüyor
Siyaset

Dağ kadrosu Ekrem’in başını yakacak! CHP’de İmamoğlu karşıtlığı hızla büyüyor

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyede işe aldığı PKK sevici Beyza Yavuz’un halen işine devam ettiği öğrenildi. CHP içinde, İBB’deki “dağ kadrosu” nedeniyle İmamoğlu’na karşı olanların sayısının da giderek arttığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:47:00 -
Dağ kadrosu Ekrem’in başını yakacak! CHP’de İmamoğlu karşıtlığı hızla büyüyor

 yeniakit.com.tr 

HDP desteğiyle göreve gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağına diyet borcunu ödemeye devam ediyor.

İBB’de ‘dağ kadrosu’

CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Beyza Yavuz, PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş’a verdiği destekle gündeme gelmişti. Yavuz’un bir süre önce İBB’de işe alındığı ortaya çıkmıştı. Demirtaş seviciliği yapıp İBB’de işe giren ve birçok tepkiye neden olan Beyza Yavuz’un görevine halen devam ettiği belirlendi.

Beyza Yavuz, PKK seviciliği yaptığını ortaya koyan Akit’in haberi hakkında, “Arkadaşlar ben yakalandım, siz devam edin” şeklinde kendince esprili bir mesaj paylaşmış, farkında olmadan PKK yanlısı olduğunu itiraf etmişti.

CHP’de İmamoğlu’na tepkiler büyüyor

CHP içinde İmamoğlu rahatsızlığının da giderek büyüdüğü öğrenildi. HDP’ye diyet ödemek için İmamoğlu’nun PKK’ya selam çakan isimleri İBB’de göreve almasının, CHP içinde çok sayıda ismi rahatsız ettiği belirlendi. İBB kadrosundaki PKK’lıları uzaklaştırmaması nedeniyle İmamoğlu’na her geçen gün tepkilerin arttığı ifade edildi.

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