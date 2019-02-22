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Dağ ilçeleri eko-turizm ve hayvancılıkla kalkınacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresiyle ilgili müjdeler vererek, yeni dönemde yapacağı projeleri bir bir sıraladı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:54
Dağ ilçeleri eko-turizm ve hayvancılıkla kalkınacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresiyle ilgili müjdeler vererek, yeni dönemde yapacağı projeleri bir bir sıraladı.


Gemlik Balık Pazarında vatandaşlarla bir araya gelip, hem bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hem de seçim sonrası hayata geçirecekleri projeleri anlatan Aktaş, MHP Gemlik İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Burada seçim sürecini değerlendiren Aktaş, “Bu seçim biraz farklı bir seçim. Sonuçları itibariyle ülkenin beka meselesinin olabileceği bir seçim. Zor bir coğrafyadayız. Coğrafya bir ülkenin kaderidir, etraf ateş çemberi. Tarih boyunca Anadolu topraklarında çok normal şeyler seyretmedik. Bundan sonra da normal şeyler seyretmeyeceğimiz kaçınılmaz bir gerçek. Ülkenin bekası için Çanakkale ve 15 Temmuz ruhunda olduğu gibi bir araya gelmek ve kenetlenmek önemli konulardan bir tanesi. Allah nasip etti, bir sürü hizmete vesile olduk. 15 aylık süreç zarfında başta trafik ve ulaşım olmak üzere akıllı kavşak uygulamalı, şerit genişletme çalışmaları, ulaşımda ve suda indirim yaptık” dedi.



“Dağ yöresinin cazibesi artacak”


Konuşmasında seçim sonrası hayata geçirecekleri projelere de yer veren Aktaş, en fazla göç veren dağ ilçelerinin kaderini değiştirecek adımları şimdiden atmaya başladıklarını kaydetti. Dağ ilçelerinde toplam nüfusun 50 bin olduğunu vurgulayan Aktaş, “Merkezde ise 400 binden fazla bu yöreden gelen vatandaşlarımız var. İki tane eko turizm tesisimiz var. Bunun yanında 5-6 tane projesi geçmiş, imalatı başlamak üzere olan var. İmar komisyonunda olan da 6-7 proje var. Dağın kaderi hayvancılık ve eko turizm. Biz hayvancılıkla ilgili DSİ’den 82 dönümlük alanı aldık, modern bir hayvan pazarı yapımına başlayacağız. Onun yanına yap, işlet ve devret ile bir et kombine tesisi yapacağız. Harmancık’ta kaplıca tesisi var. Dağ yöresinin bir bütün içerisinde cazibesinin nasıl arttığını göreceksiniz. Biz yaptığı yanlışları da kabul edecek kadar erdemliyiz. Evet stadyumu yanlış yere yaptık. Bunu düzeltmek de bizim elimizde. Türkiye’de güzel işler oldu. Gemlik, Orhangazi, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl ve 6 bin 500 nüfuslu Büyükorhan’da da hastane yaptık. Daha da yapılacak. Ciddi engeller ve takozlar konulmak istenmesine rağmen bu işler yapıldı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:54
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