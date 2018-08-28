DAEŞ'in sözde tarım bakanıydı! Hakim karşısında

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar DEAŞ'ın sözde "tarım bakanı" Tarık Ahmed el Haccı ve Abdulkerim Said ile avukatları hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde ifade veren Haccı, Suriye'de yaşadığı bölgeye örgüt mensupları gelmeden önce işçi çavuşluğu yaptığını söyledi.

DAEŞ mensuplarının bölgeye geldikten sonra kendisinden işçi bulmasını istediğini, kendilerine işçi temin ettiğini anlatan Haccı, bu örgütün tarım bakanı olduğu iddiasının doğru olmadığını savundu.

Örgütten kaçarak Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan bir yakınının yanına geldiğini belirten Haccı, örgütle ilgisi bulunmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini talep etti.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve suçsuz olduğunu savunan sanık Said de tahliye ve beraatini istedi

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıkların tutukluluk durumlarının devamına hükmetti.

Heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.