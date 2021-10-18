  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar
Dünya

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan ulemaları, terör örgütü DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 20:21:00 -
DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan Din Alimleri Konseyi üyesi Mevlevi Bahruddin Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DAEŞ'in amacının Afganistan'da bir mezhep savaşı çıkarmak olduğunu söyledi.

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarını arttırmasının genel olarak Afganistan halkını ilgilendirdiğini ifade eden Cüzcani, "DEAŞ'ın bu saldırıları özellikle din alimlerini endişelendiriyor." dedi.

Cüzcani, bu tür saldırılarının artması halinde Şii güçleri Fatmiyyun Tugayı'nın, Afganistan'da eylem başlatma imkanı bulunduğunu ve böyle bir durumun, mezhep savaşının alevlenmesine neden olabileceğini kaydetti. Cüzcani, "Taliban sonrası DEAŞ'ın saldırılarını artırması, askeri alanda Afganistan'da başarısız olan bazı ülkelerin yeni bir planıdır." dedi.

Söz konusu ülkelerin tekrar intikam peşinde olduğunu dile getiren Cüzcani, DAEŞ'i kullanarak böyle saldırılarla şimdi de mezhep savaşı çıkartmak istediğini vurguladı.

"DEAŞ'ın arkasında Batılı ülkeler ve ABD bulunuyor"

Afganistan'daki DAEŞ meselesinin arkasında "yabancı istihbaratlar, özellikle Batılı ülkeler ve ABD'nin bulunduğunu" öne süren Mevlevi Cüzcani, "ABD, kendi çıkarları için Taliban'a, DEAŞ üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. DAEŞ'in, Afganistan'da sabit bir arazisi olmasa da DEAŞ için büyük bir propaganda yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DAEŞ'i himaye eden ülkelerin bir diğer amacının, Orta Asya ülkelerini özellikle stratejik konumda olan Afganistan'ın komşularını tehdit etmek olduğunu söyleyen Cüzcani, DAEŞ2in artık Afganistan'da bir gerçek olduğunu belirterek, "Bazı ülkeler, DEAŞ'ı Afganistan'da güçlendirerek tekrar bu ülkeye müdahale etmek istiyor." dedi.

"DEAŞ'ı kullanarak ülkedeki mezhepler arası birliği bozmak istiyorlar"

Başkent Kabil'deki din alimlerinden ve Afganistan Din Alimleri Konseyi üyesi Mevlevi Mufti Nimetullah, "Afganistan halkının düşmanları, DEAŞ'ı kullanarak ülkedeki mezhepler arası birliği bozmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Şiilere yönelik saldırının kabul edilir olmadığını belirten Nimetullah, "Şiiler de Müslüman, bizim kardeşimizdir. Onlara yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayarız. Bizim kardeşliğimiz bozmak isteyenlere asla izin vermeyiz." dedi.

Mufti Nimetullah, bazı ülkelerin Afganistan'da DAEŞ konusunu abartarak kendi planlarını devreye sokmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Nimetullah, Taliban'ın da hem meşruiyet kazanması ve hem ülkedeki birliği koruması için DAEŞ'e karşı ciddi bir mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

DAEŞ'in saldırıları

Terör örgütü DAEŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla saldırılarını artırdı.

Taliban güçlerini hedef alan DAEŞ, en kanlı eylemlerini ülkedeki Şiilere yönelik gerçekleştirdi.

Son 2 haftada Şiilere ait 2 camiye intihar saldırıları düzenlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye 8 Ekim'de cuma namazı sırasında düzenlenen ve DAEŞ'in üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bu saldırının izleri henüz silinmezken yine 15 Ekim'de ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde Şiilere ait bir camiye intihar saldırısı düzenlenmişti.

DAEŞ'in üstlendiği bu saldırıda 50'ya yakın kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti!
Siyaset

Ölü yatırım Ekrem! Fatih Altaylı bile umudunu kesti! "Birader adayımız sen değilsin"

Sosyal medyanın gazıyla İBB Başkanlığına seçtirilen ve göreve geldiği günden bu yana hizmet etmek yerine, muhalefet etmeye kalkışan Ekrem İm..
Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!
Dünya

Suudi Arabistan ve ABD askerleri sahaya indi!

Suudi Arabistan, ABD ile Kızıldeniz'de, "seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak amacıyla" 10 sürecek ortak tatbikat düzenliyor...
İmamoğlu HDP'lilerle takılırken, İstanbullular isyan etti!
Siyaset

İmamoğlu HDP'lilerle takılırken, İstanbullular isyan etti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'lilerle birlikte sergi açılışı yaparken, İstanbullular yaşanan ulaşım çilesi nedeniyle isyan etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay