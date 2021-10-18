DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan Din Alimleri Konseyi üyesi Mevlevi Bahruddin Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DAEŞ'in amacının Afganistan'da bir mezhep savaşı çıkarmak olduğunu söyledi.

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarını arttırmasının genel olarak Afganistan halkını ilgilendirdiğini ifade eden Cüzcani, "DEAŞ'ın bu saldırıları özellikle din alimlerini endişelendiriyor." dedi.

Cüzcani, bu tür saldırılarının artması halinde Şii güçleri Fatmiyyun Tugayı'nın, Afganistan'da eylem başlatma imkanı bulunduğunu ve böyle bir durumun, mezhep savaşının alevlenmesine neden olabileceğini kaydetti. Cüzcani, "Taliban sonrası DEAŞ'ın saldırılarını artırması, askeri alanda Afganistan'da başarısız olan bazı ülkelerin yeni bir planıdır." dedi.

Söz konusu ülkelerin tekrar intikam peşinde olduğunu dile getiren Cüzcani, DAEŞ'i kullanarak böyle saldırılarla şimdi de mezhep savaşı çıkartmak istediğini vurguladı.

"DEAŞ'ın arkasında Batılı ülkeler ve ABD bulunuyor"

Afganistan'daki DAEŞ meselesinin arkasında "yabancı istihbaratlar, özellikle Batılı ülkeler ve ABD'nin bulunduğunu" öne süren Mevlevi Cüzcani, "ABD, kendi çıkarları için Taliban'a, DEAŞ üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. DAEŞ'in, Afganistan'da sabit bir arazisi olmasa da DEAŞ için büyük bir propaganda yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

DAEŞ'i himaye eden ülkelerin bir diğer amacının, Orta Asya ülkelerini özellikle stratejik konumda olan Afganistan'ın komşularını tehdit etmek olduğunu söyleyen Cüzcani, DAEŞ2in artık Afganistan'da bir gerçek olduğunu belirterek, "Bazı ülkeler, DEAŞ'ı Afganistan'da güçlendirerek tekrar bu ülkeye müdahale etmek istiyor." dedi.

"DEAŞ'ı kullanarak ülkedeki mezhepler arası birliği bozmak istiyorlar"

Başkent Kabil'deki din alimlerinden ve Afganistan Din Alimleri Konseyi üyesi Mevlevi Mufti Nimetullah, "Afganistan halkının düşmanları, DEAŞ'ı kullanarak ülkedeki mezhepler arası birliği bozmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Şiilere yönelik saldırının kabul edilir olmadığını belirten Nimetullah, "Şiiler de Müslüman, bizim kardeşimizdir. Onlara yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayarız. Bizim kardeşliğimiz bozmak isteyenlere asla izin vermeyiz." dedi.

Mufti Nimetullah, bazı ülkelerin Afganistan'da DAEŞ konusunu abartarak kendi planlarını devreye sokmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Nimetullah, Taliban'ın da hem meşruiyet kazanması ve hem ülkedeki birliği koruması için DAEŞ'e karşı ciddi bir mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

DAEŞ'in saldırıları

Terör örgütü DAEŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla saldırılarını artırdı.

Taliban güçlerini hedef alan DAEŞ, en kanlı eylemlerini ülkedeki Şiilere yönelik gerçekleştirdi.

Son 2 haftada Şiilere ait 2 camiye intihar saldırıları düzenlendi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye 8 Ekim'de cuma namazı sırasında düzenlenen ve DAEŞ'in üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Bu saldırının izleri henüz silinmezken yine 15 Ekim'de ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde Şiilere ait bir camiye intihar saldırısı düzenlenmişti.

DAEŞ'in üstlendiği bu saldırıda 50'ya yakın kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 100 kişi de yaralanmıştı.