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DAEŞ'in bombacısı Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, 3 terörist gözaltına alındı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
DAEŞ'in bombacısı Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda daha önce örgütte bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olan Suriye uyruklu S.C. ve 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü  DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Daha önce terör örgütünde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olan S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli Suriye uyruklu 3 kişi ile H.E.'nin Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri uyarılara rağmen açılmayan kapıları kırarak içeri girdi. Polisin düzenlediği baskınla 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Terörle mücadele şubesine götürülen 4 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
  1. Kocaeli
  2. DAEŞ operasyonu
  3. DAEŞ'in bombacısı
  4. Terörle Mücadele

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