DAEŞ'in bombacısı Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda daha önce örgütte bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olan Suriye uyruklu S.C. ve 3 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Daha önce terör örgütünde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olan S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli Suriye uyruklu 3 kişi ile H.E.'nin Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri uyarılara rağmen açılmayan kapıları kırarak içeri girdi. Polisin düzenlediği baskınla 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Terörle mücadele şubesine götürülen 4 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.