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DAEŞ'e operasyon! Gözaltılar var
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Gündem DAEŞ'e operasyon! Gözaltılar var
Gündem

DAEŞ'e operasyon! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 18:14:00 -
DAEŞ'e operasyon! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DAEŞ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik Harran ve Haliliye ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak ve Suriye'de örgütün farklı birimlerinde görev aldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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