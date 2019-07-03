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DAEŞ’e darbe! Sözde emir veren kişi gözaltında

Adana’da, DAEŞ'a yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda, sözde emir düzeyinde bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:09
DAEŞ’e darbe! Sözde emir veren kişi gözaltında

Adana'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DAEŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirlenen ve sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3'ü Suriyeli 6 kişinin adresleri tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti adreslere düzenlediği baskında şüphelilerin evlerine, kapıları koç başı ile kırarak girdi.

Ekipler, sözde emir düzeyindeki bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:09
  1. Adana
  2. DAEŞ
  3. Adana Adli Tıp Birimi
  4. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. propaganda
  6. sosyal medya

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