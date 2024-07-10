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Dünya DAEŞ lideri el-Bağdadi'nin eşi idam edilecek
Dünya

DAEŞ lideri el-Bağdadi'nin eşi idam edilecek

Yeniakit Publisher
2024-07-10 13:43:00 -
DAEŞ lideri el-Bağdadi'nin eşi idam edilecek

DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed, DAEŞ ile iş birliği yapmak ve Yezidi kadınların kaçırılması suçlamasıyla idam edilecek.

DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed, DAEŞ ile iş birliği yapmak ve Yezidi kadınların kaçırılması suçlamasıyla idam edilecek.

Irak'ta Karh Ceza Mahkemesi, beş yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DAEŞ'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi.

Esma Muhammed hakkında suçlamalar

Dünya'nın haberine göre, Karh Ceza Mahkemesi Basın Ofisi'nin açıklamasında mahkeme, Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında 'DAEŞ'le iş birliği yapmak ve Yezidi kadınları önce evinde hapsetmek sonra da Musul'un batısında yer alan Sincar'dan DAEŞ militanlarınca kaçırılmalarına yardımcı olmak' suçlamasıyla idam kararı verdi.

el-Bağdadi, ABD tarafından etkisiz hale getirilmişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.
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