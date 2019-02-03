0553 313 94 23

DAEŞ Filipinler'de ortaya çıktı! 8 ölü

Filipinler'de, 1991 yılından bu yana faaliyet gösteren ve DAEŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü ile askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

03 Şubat 2019 Pazar 15:26
DAEŞ Filipinler'de ortaya çıktı! 8 ölü

Filipinler'in güneyinde terör örgütü DAEŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Albay Gerry Besana, yaptığı açıklamada, Sulu'da çıkan çatışmada beş askerin hayatını kaybettiğini, üç Ebu Seyyaf militanının öldürüldüğünü söyledi.

1991 yılından bu yana faaliyet gösteriyorlar

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:26
  1. Filipinler
  2. DAEŞ
  3. Ebu Seyyaf
  4. South China Morning Post
  5. Albay Gerry Besana
  6. Malezya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans uçak 8 yaşındaki Egemen için havalandı
    1. Ambulans uçak 8 yaşındaki Egemen için..
    2. VakıfBank, İtalyan Chiara Di Iulio'yu..
    3. Musul'daki müze ayağa kaldırılacak
    4. İngiltere’de skandal karar! Çocuk..
    5. MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı..
    6. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    7. Akhisarspor-Medipol Başakşehir..
    8. Netanyahu'nun partisinin seçim..
    9. "Dur, dur Donald Trump. Elini kana..
    10. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    11. Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu!..
    12. Leoparı poşete sarılı halde buldular!
    13. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    14. TEM Otoyolu fena karıştı! 9 araç, 8..
    15. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    16. Futbol: TFF 3. Lig
    17. Irak'tan 'Saddam' iddialarına yalanlama!
    18. Futbol: TFF 2. Lig
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı