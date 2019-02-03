DAEŞ Filipinler'de ortaya çıktı! 8 ölü Filipinler'de, 1991 yılından bu yana faaliyet gösteren ve DAEŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü ile askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler'in güneyinde terör örgütü DAEŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Albay Gerry Besana, yaptığı açıklamada, Sulu'da çıkan çatışmada beş askerin hayatını kaybettiğini, üç Ebu Seyyaf militanının öldürüldüğünü söyledi. 1991 yılından bu yana faaliyet gösteriyorlar Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

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