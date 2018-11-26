DAEŞ, 4 PKK'lının boğazını kesti!

Terör örgütü DAEŞ, Suriye'nin Deyr ez Zor kırsalında devam eden çatışmalarda esir aldığı, bir diğer terör örgütü olan YPG'nin başını çektiği DSG mensuplarını öldürdü.

Boğazları kesildi

Sputnik'te yer alan habere göre; Deyr er Zor vilayetinin doğusundaki Hejin bölgesinde esir alınan 4 DSG'li boğazları kesilerek öldürüldü. Turuncu elbiseler giydirilen 4 DSG'li, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının bombardıman sonucu enkaz haline gelen bir yerde infaz edildi.