DAEŞ, 4 PKK'lının boğazını kesti!
Terör örgütü DAEŞ, ele geçirdiği PKK'nın bir kolu olan SDG'li teröristleri idam etti.26 Kasım 2018 Pazartesi 16:10
Terör örgütü DAEŞ, Suriye'nin Deyr ez Zor kırsalında devam eden çatışmalarda esir aldığı, bir diğer terör örgütü olan YPG'nin başını çektiği DSG mensuplarını öldürdü.
Boğazları kesildi
Sputnik'te yer alan habere göre; Deyr er Zor vilayetinin doğusundaki Hejin bölgesinde esir alınan 4 DSG'li boğazları kesilerek öldürüldü. Turuncu elbiseler giydirilen 4 DSG'li, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının bombardıman sonucu enkaz haline gelen bir yerde infaz edildi.
YORUM YAZ