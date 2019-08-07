Daday Toplum Sağlığı Merkezi, vatandaşları uyardı

Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara broşür dağıtarak Kist Hidatik Hastalığı konusunda bilgilendirme yaptı.

Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda broşür dağıtımı ve sözlü uyarılarda bulunan Daday Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, vatandaşları Kist Hidatik Hastalığı konusunda dikkatli olmaya davet etti.

Kist Hidatik Hastalığının insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme sebep olabilen bir hastalık olduğunu belirten görevliler, “Parazit, köpeklerin bağırsaklarında yaşar ve yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılır. Bu yumurtalar insan, koyun ve sığırların iç organlarında ki kistlerin içinde parazit haline gelir. Hasta koyun, sığır, keçi gibi ot yiyen hayvanların kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi ile hastalık tekrar köpeklere bulaşır. Hastalık insanlarda hiç bir belirti vermeyeceği gibi, yerleştiği organa göre gösterdiği belirtirler değişebilir. Kistler karaciğere yerleşince bulantı, kusma, koyu renkli idrar, karın ağrısı ve karında şişkinlik olabilir. Kistlerin patlaması sonucu hastalık ölümle sonuçlanabilir” denildi.