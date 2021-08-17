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Yerel D100’de feci kaza
Yerel

D100’de feci kaza

Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken dinlenme tesisinden çıkan tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 04:11:00 -
D100’de feci kaza

Kaza, saat 01.30 sıralarında D100 Karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 14 ABF 068 plakalı otomobil, karayolu üzerindeki dinlenme tesisinden D100 Karayolu’na giren tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.’nin kullandığı otomobil takla atarak hurdaya döndü. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mustafa K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

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