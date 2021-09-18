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Kadın - Aile D vitaminiyle ilgili gerçekler burada!
Kadın - Aile

D vitaminiyle ilgili gerçekler burada!

D vitamini, özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde sıkça gündeme gelip uzmanlar tarafından en çok tartışılan, en merak edilen konular arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 11:01:00 -
D vitaminiyle ilgili gerçekler burada!

D vitamini, özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde sıkça gündeme gelip uzmanlar tarafından en çok tartışılan, en merak edilen konular arasında yer aldı. Yetersiz D vitamini alımı sağlığımızı büyük oranda etkilese de yapılan bilimsel araştırmalara göre fazla D vitamini alımı da farklı sağlık sorunlarına yol açıyor. 

1- Hiperkalsemi, kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstünde olması anlamına gelmektedir. Uzmanlar özellikle yaşlıların D vitamini tüketmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgular. 

2- Bilim insanlarına göre D vitamininin fazlası mide bulantısına yol açıyor. 

3- Gün içerisinde kendinizi çok mu yorgun hissediyorsunuz? Bunun nedeni, fazla D vitamini alımı olabilir. 
4- Sinir ve strese çok sebebiyet verir.

5- Böbrek taşı oluşumunu tetikler ve en önemli yan etkisi olarak görülmektedir.

6- Bir kişinin yeterli D vitamini alamadığı birçok durum olabilir. Kişi D vitamini sağlayan besinlerin az tüketirse de sorun yaşayabilir. Yumurta, balık, mantar, soya sütü, portakal suyu ve üt ürünleri D vitamini kaynaklarıdır.
7-  D vitamini normal değerleri 30- 100 ng/ ml’dir. Optimal yani olması istenen aralık 60-80 ng/ ml’dir.
8- D vitamini alırken beslenmenize bu mineral ve vitaminleri içeren kuru yemişleri, ıspanak, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, havuç, bal kabağı gibi besinleri koymamız faydalı olacaktır.

 

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