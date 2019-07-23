D vitamini eksikliği olanlar dikkat!
D vitamini pek bilinmese de kemik sağlığından ruh sağlığına kadar birçok durumu dengede tutan hayati bir vitamindir. D vitamini her koşulda dışarıdan alınmaya muhtaçtır. Bu handikabın sebebi ise vücudun D vitaminini kendi kendine üretememesidir. Peki D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur? D vitamini eksikliği tedavisi için ne yapmak gerekiyor?23 Temmuz 2019 Salı 16:14
D vitamini eksikliği tüm dünyada sık görülen bir sağlık problemidir.
D vitamini eksikliği nedir?
D vitamini sinir sisteminin olmazsa olmazlarındandır. D vitamini gıdalarda çok az miktarda bulunmaktadır. D vitamini peynir, süt, tereyağı, balık, gibi yiyeceklerde bulunur. Ancak D vitamini ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadırlar.
D vitamini kaynağı Güneş’tir. Güneşte bulunan UVB ışınlarını yeterli derecede alamayan kişilerde, çölyak hastalarında, kapalı ortamlarda çalışan ve güneş koruyucu kullanan kişilere oldukça sık rastlanıyor.
D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
Günlük hayatta bu sorunları yaşıyorsanız mutlaka uzman bir hekime görünmeniz gerekmektedir.
- Kas ağrısı
- Halsizlik
- Eklem bölgesinde ağrı
- Kilo alma ve verme problemleri
- Depresyon
- Kemik ağrıları
- Baş bölgesinin aşırı terlemesi
- İshal şikayetleri
- Soğuk algınlığı
- Unutkanlık
- Yaraların geç iyileşmesi
- El ve ayaklarda karıncalanma hissi
- Dikkat eksikliği
- Tansiyon yüksekliği
- Saç dökülmesinde yaşanan artış
D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur?
- Diyabet
- Kalp rahatsızlıkları
- Kemik erimesi
- Gece krampları
- Depresyon
- Sedef hastalığı
Kanser ile ilgili ilişkili olduğu da yapılan araştırmalarda mevcut.
D vitamini eksikliği tedavisi için ne yapmak gerekiyor?
Yaz aylarında bol bol güneşten D vitamini depolamak
Doktor kontrolünde vitamin takviyesi almak
D vitamini açısından zengin olan balıkları (sardalya, uskumru, lüfer, somon) tüketmek
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