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D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

D vitamini pek bilinmese de kemik sağlığından ruh sağlığına kadar birçok durumu dengede tutan hayati bir vitamindir. D vitamini her koşulda dışarıdan alınmaya muhtaçtır. Bu handikabın sebebi ise vücudun D vitaminini kendi kendine üretememesidir. Peki D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur? D vitamini eksikliği tedavisi için ne yapmak gerekiyor?

23 Temmuz 2019 Salı 16:14
D vitamini eksikliği olanlar dikkat!

D vitamini eksikliği tüm dünyada sık görülen bir sağlık problemidir.

D vitamini eksikliği nedir?

D vitamini sinir sisteminin olmazsa olmazlarındandır. D vitamini gıdalarda çok az miktarda bulunmaktadır. D vitamini peynir, süt, tereyağı, balık, gibi yiyeceklerde bulunur. Ancak D vitamini ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadırlar.

D vitamini kaynağı Güneş’tir. Güneşte bulunan UVB ışınlarını yeterli derecede alamayan kişilerde, çölyak hastalarında, kapalı ortamlarda çalışan ve güneş koruyucu kullanan kişilere oldukça sık rastlanıyor.

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Günlük hayatta bu sorunları yaşıyorsanız mutlaka uzman bir hekime görünmeniz gerekmektedir.

  • Kas ağrısı
  • Halsizlik
  • Eklem bölgesinde ağrı
  • Kilo alma ve verme problemleri
  • Depresyon
  • Kemik ağrıları
  • Baş bölgesinin aşırı terlemesi
  • İshal şikayetleri
  • Soğuk algınlığı
  • Unutkanlık
  • Yaraların geç iyileşmesi
  • El ve ayaklarda karıncalanma hissi
  • Dikkat eksikliği
  • Tansiyon yüksekliği
  • Saç dökülmesinde yaşanan artış

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur?

  • Diyabet
  • Kalp rahatsızlıkları
  • Kemik erimesi
  • Gece krampları
  • Depresyon
  • Sedef hastalığı

Kanser ile ilgili ilişkili olduğu da yapılan araştırmalarda mevcut.

D vitamini eksikliği tedavisi için ne yapmak gerekiyor?

Yaz aylarında bol bol güneşten D vitamini depolamak

Doktor kontrolünde vitamin takviyesi almak

D vitamini açısından zengin olan balıkları (sardalya, uskumru, lüfer, somon) tüketmek

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:14
  1. Kas ağrısı
  2. halsizlik
  3. Eklem bölgesinde ağrı
  4. Kilo alma ve verme problemleri
  5. Depresyon
  6. Kemik ağrıları
  7. Baş bölgesinin aşırı terlemesi
  8. İshal şikayetleri
  9. Soğuk algınlığı
  10. Unutkanlık
  11. yaraların geç iyileşmesi
  12. El ve ayaklarda karıncalanma hissi
  13. Dikkat eksikliği
  14. Tansiyon yüksekliği
  15. Saç dökülmesinde yaşanan artış
  16. Diyabet
  17. Kalp rahatsızlıkları
  18. Kemik erimesi
  19. Gece krampları
  20. Sedef hastalığı
  21. D vitamini
  22. sardalya
  23. uskumru
  24. lüfer
  25. somon
  26. D vitamini eksikliği nedir?
  27. D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
  28. D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur?
  29. D vitamini eksikliği tedavisi için ne yapmak gerekiyor?

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