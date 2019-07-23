D vitamini eksikliği olanlar dikkat! D vitamini pek bilinmese de kemik sağlığından ruh sağlığına kadar birçok durumu dengede tutan hayati bir vitamindir. D vitamini her koşulda dışarıdan alınmaya muhtaçtır. Bu handikabın sebebi ise vücudun D vitaminini kendi kendine üretememesidir. Peki D vitamini eksikliği nedir? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur? D vitamini eksikliği tedavisi için ne yapmak gerekiyor?

D vitamini eksikliği tüm dünyada sık görülen bir sağlık problemidir. D vitamini eksikliği nedir? D vitamini sinir sisteminin olmazsa olmazlarındandır. D vitamini gıdalarda çok az miktarda bulunmaktadır. D vitamini peynir, süt, tereyağı, balık, gibi yiyeceklerde bulunur. Ancak D vitamini ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadırlar. D vitamini kaynağı Güneş’tir. Güneşte bulunan UVB ışınlarını yeterli derecede alamayan kişilerde, çölyak hastalarında, kapalı ortamlarda çalışan ve güneş koruyucu kullanan kişilere oldukça sık rastlanıyor. D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Günlük hayatta bu sorunları yaşıyorsanız mutlaka uzman bir hekime görünmeniz gerekmektedir. Kas ağrısı

Halsizlik

Eklem bölgesinde ağrı

Kilo alma ve verme problemleri

Depresyon

Kemik ağrıları

Baş bölgesinin aşırı terlemesi

İshal şikayetleri

Soğuk algınlığı

Unutkanlık

Yaraların geç iyileşmesi

El ve ayaklarda karıncalanma hissi

Dikkat eksikliği

Tansiyon yüksekliği

Saç dökülmesinde yaşanan artış D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebep olur? Diyabet

Kalp rahatsızlıkları

Kemik erimesi

Gece krampları

Depresyon

Sedef hastalığı Kanser ile ilgili ilişkili olduğu da yapılan araştırmalarda mevcut. D vitamini eksikliği tedavisi için ne yapmak gerekiyor? Yaz aylarında bol bol güneşten D vitamini depolamak Doktor kontrolünde vitamin takviyesi almak D vitamini açısından zengin olan balıkları (sardalya, uskumru, lüfer, somon) tüketmek

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