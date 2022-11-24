D vitamini eksikliği belirtileri? D vitamini eksikliği ne yemeli, hangi besinlerde bulunur? İşte D vitamini zengin besinler

Sağlıklı ve dengeli beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme; vücudun sağlıklı büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerjinin ve tüm besin maddelerinin yeterli ve uygun şekilde alınmasıdır.

“Yeterli beslenme”, sağlıklı ve üretken olabilmek için bedenin gereksinimi olan enerji, besin öğelerinin yeteri kadar alınması, “dengeli beslenme”, besin öğelerinin birbirine göre ve öğünlerde dengeli olarak tüketilmesi, “sağlıklı beslenme” ise, besinlerin üretim, saklama, hazırlama ve pişirme aşamalarında dikkat edilmesidir. Sağlığımız açısından vitaminler çok önemlidir.

D Vitamini Nedir?

Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok mühimdir. Bunun esas nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle vücutta D vitamini üretilir.

D vitamini eksikliği genellikle kendini aşağıdaki belirtilerle göstermektedir.

Sürekli ısınamama ve üşüme problemi

Kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe

Genel yorgunluk ve halsizlik hali

Tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı

Denge problemi ve kuvvet kaybı

Sık sık beliren baş ağrısı

Depresyon

Sürekli değişen ruh hali

Tırnak ve saç dökülmesi

İnce eklemlerde ağrı

Terleme

Gözaltlarındaki morarma

Uyku sorunları

D Vitamini Eksikliği Belirtileri- en yaygın

D vitamini eksikliği vücudun her bölümünü dolaylı ve doğrudan olumsuz yönde etkilemektedir. D vitamini eksikliği kan tahlili ile ortaya çıkmaktadır ve kişide çeşitli belirtilerle kendini göstermektedir. D vitamini eksikliği olan kişiler kendindeki belirtileri dikkatlice takip edip gerekli tahlil ve tetkiklerini yaptırmaları gerekmektedir. D vitamini eksikliğinde; vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi belirtiler hakimdir.

D Vitamini Eksikliği Nedenleri

D vitamini eksikliği nedenleri çoğunlukla farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. D vitamini eksiliğinin bazı nedenleri;

-Güneş ışınlarından yeterince faydalanmamak

-Obezite

-Yeterli ve sağlıklı beslenmeme

-D vitamini sentezinin ve atılımının azalması

-Karaciğer yetmezliği

-Kronik böbrek yetmezliği

-Genetik hastalıklar

-Sağlıksız yaşam tarzı

D Vitamini Eksikliği İçin Beslenme

D vitamini eksikliği olan kişiler kesinlikle sağlıklı ve düzenli beslenmelidir. Gün içerisinde de güneş ışığından maksimum oranda faydalanmaya çalışılmalıdır.

Yeşil sebzeler ( ısırgan otu, yonca, maydonoz )

Balık yağı

Tahıl ürünleri

Portakal suyu ve doğal meyve suları

Balık çeşitleri

Süt ve süt ürünleri

D vitamini eksikliği ne yemeli?

D vitamini açısından zengin besinler: D vitamini gereksinmesini karşılamak için en iyi kaynak güneş ışınlarıdır. D vitaminin diyetle alımı ise sınırlıdır. Diyette D vitamini en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar ve yumurta sarısında bulunmaktadır.

D vitamini eksikliği ilacı: D vitamini açısından zengin gıdalar arasında yumurta sarısı, yağlı balıklar ve karaciğer bulunur.

D VİTAMİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Somon, sardalya, ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar.

Sığır karaciğeri.

Yumurta sarısı

Karides.

Tavuk.

Kırmızı et.

Doğada güneş gören mantarlar.

D Vitamini Nasıl Alınır?

Güneşe maruz kalma, çoğu kişi için D vitamini almanın kolay ve güvenilir bir yoludur. Ellerin, yüzün, kolların ve bacakların haftada 2-3 kez güneş ışığına maruz kalması, hafif bir hastalığın gelişmesi için gereken sürenin yaklaşık dörtte biri kadar sürer. Güneşe çok fazla maruz kalmanın da negatif etkileri söz konusudur çünkü maruz kalma süresi yaşa, cilt tipine, mevsime, günün saatine vb. faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İdeal D Vitamini Seviyesi Nedir?

Düzenli güneş ışığına maruz kalmayan çoğu insan, D vitamini emmede sıkıntı yaşar. Bu yüzden D vitamini içeren multivitaminlerle beraber kemik sağlığını desteklemek faydalı olacaktır.

Önerilen günlük D vitamini ise;

12 aya kadar çocuklar için 400

1-70 yaş arası 600 IU

70 yaşın üzerindeki kişiler için 800 UI seviyelerinde seyretmektedir.

Fakat yaşlılar D vitamini eksikliği riski altındadır. Çünkü güneşte zaman geçirme olasılıkları düşüktür, ciltlerinde güneş ışığını D vitaminine çeviren daha az sayıda reseptör bulunur, besinlerden yeterli d vitamini alamayabilirler ve emiliminde sorun çıkabilir. D vitamini eksikliği kaç günde düzelir? 8 hafta boyunca alınarak eksiklik tedavi edilir. Uzmanına danışılmalıdır.

D vitamini eksikliği hastalıkları

D vitamini eksikliği bireylerde;

Kanser,

Sürekli yorgunluk,

Diyabet,

Hipertansiyon,

Depresyon,

Romatizma,

Kalp hastalıkları gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Ayrıca D vitamini eksikliği, kemik yoğunluğunu da negatif yönde etkileyerek, kemik hastalıklarına yol açabilmektedir.