D-8 ülkeleri ile ticarette milli para dönemi

Developing Eight (D-8) Genel Sekreteri Dato Ku Jafaar Shaari, yerel para birimleri ile ticaret yapma kararı aldıklarını açıkladı. Bu çerçevede D-8 ödeme kartı projesini devreye alacaklarını belirten Shaari, “Bu sayede ticarette kendi para birimlerimizi kullanacağız” dedi.

"Ekonomik büyüklük 3,7 trilyon dolar"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin D-8 ülkeleri ile ticaretinin arttığına işaret etti.

Ticaretin 100 milyar doların ötesine geçmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Toplamda 1,1 milyar nüfusumuz var, ekonomik büyüklük 3,7 trilyon dolar. D-8 ülkeleri görünür bir ekonomik başarıya ulaştı. Ancak ülkelerimizin sahip olduğu kaynakları düşünürsek bu rakamların yeterli olmadığını görüyoruz” şeklinde konuştu.