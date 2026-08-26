D-100’de kan donduran kaza: Peş peşe iki araç çarptı, kurtarılamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Büyükçekmece'de hemen yanında üst geçit olmasına rağmen D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan bir kadına peş peşe iki otomobil çarptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Dilber Koyuncu adlı kadın kurtarılamadı. Kazaya karışan iki aracın sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza, dün saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Hemen ilerisindeki üst geçidi kullanmadan karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Koyuncu'ya D-100 Karayolu Güney istikametinden ilerleyen Furkan Aydın’ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu’ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Nahit Akarsu yönetimindeki otomobil de çarptı.
Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücüler Furkan Aydın ile Nahit Akarsu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.