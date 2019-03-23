D-100'de feci kaza! Yaralılar var
İstanbul'un Kartal ilçesinde D-100 karayoluna bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonrası D-100'de trafik durma noktasına geldi.23 Mart 2019 Cumartesi 14:17
Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi.
Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi.
Trafik durma noktasına geldi
Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi.
YORUM YAZ