D-100'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. D-100 kara yolunun Ankara istikameti Taşaltı mevkisinde İstanbul'dan Hatay'a giden 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halindeki, arızalandığı için Habil İpekçioğlu tarafından başka bir traktörle çekilen traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bankete vurdu, traktörün sürücüsü ise yol kenarına savruldu. 12 yolcu hastaneye kaldırıldı Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İpekçioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 12 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı, bazı yolculara ayakta tedavi uygulandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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