D-100'de araçları sollayan martı gündem oldu!
Sosyal medyada yayınlanan bir videodaki martı aracıyla otomobilleri sollayan sürücünün görüntüleri tartışma konusu oldu.
Kazaya davetiye çıkaran martı sürücüsünü arkada seyreden bir araçta bulunanlar kayda aldı.
110 km hızla yetişemedikleri martıyı ancak 120 km'ye çıkınca yakalayabildiğini iddia eden sürücünün kaydettiği video sosyal medyada tartışmayı da beraberinde getirdi.
Martının iddia edildiği gibi 110 km hıza yükselemese bile orta şeritten otomobilleri sollayarak seyretmesi tepkilere sebep oldu.