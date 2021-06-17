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Spor Cyle Larin’e 10 milyon Euro’luk teklif
Spor

Cyle Larin’e 10 milyon Euro’luk teklif

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde patlama yapan Cyle Larin’e son olarak Spartak Moskova’nın talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’a 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 11:29:00 -
Cyle Larin’e 10 milyon Euro’luk teklif

Cyle Larin geçen sezon ortaya koyduğu müthiş performansla büyük alkış toplarken değerini de katladı. Sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan Kanadalı yıldızın güncel bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya çıktı.

Devre arasında İngiltere’den teklif alan Larin’e son olarak Spartak Moskova’nın talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ’a 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi.

Ancak Beşiktaş, Larin’i satmak için en az 12-15 milyon euro arasında bonservis istiyor. Siyah-beyazlılar bu düzeyde bir teklif gelmezse Kanadalı yıldızı kadrosunda tutacak.

Siyah-beyazlı yönetim, takımda kalması halinde Larin’in gelecek sezon bitecek olan sözleşmesini 2024’e kadar uzatmanın planlarını yapıyor.

Sergen Yalçın ile patlama yapan yıldız futbolcunun maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş’la sözleşmesini yenilemesi bekleniyor.

Özel tebrik

Beşiktaş, Kanada Milli Takımı forması altında gollerine devam eden Cyle Larin’i kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri’nde Haiti’ye karşı iki maçta iki gol atan futbolcumuz Cyle Larin’i tebrik ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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