Cyle Larin, Belçika tarihine geçti!

Club Brugge taraftarları bu sezonun iki yeni transferinden memnun değil. Belçikalılar, Roman Yaremchuk ve Cyle Larin'i sezonun en başarısız iki transferi olarak gösterdi. İlk sırada Yaremchuk yer alırken, Beşiktaş'a imza atmayıp Brugge giden Cyle Larin de ikinci oldu.

Cyle Larin'in Club Brugge kariyeri hiç de istediği gibi başlamadı. 8 maçta sadece 1 gol atabilen Kanadalı forvet, taraftarların eleştirilerinin odak noktasında yer aldı. Belçikalılar Cyle Larin'i Club Brugge'da sezonun en başarısız ikinci transferi olarak gördü.

Akşam'a göre; Sezon başında Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Cyle Larin, Başakşehir'in de kapısından dönmüştü. Yeni sezon öncesi sürpriz bir şekilde Club Brugge'a transfer olan Cyle Larin, Belçika'da adeta kâbusu yaşıyor.

Yeni takımıyla ligde 8 maça çıkan Cyle Larin bu müsabakaların sadece 1'ine ilk 11'de başlayabildi. Cyle Larin'in Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 3 maçta da süre almaması dikkat çekti. Belçika'da aradığını bulamayan Kanadalı forvete bir darbe de taraftarlardan geldi.

Club Brugge taraftarları Cyle Larin'i sezonun en başarısız ikinci transferi seçti. Bu alanda ilk sırayı Yaremchuk aldı.