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CW Enerji güneşte Gana pazarına yöneldi

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:43
CW Enerji güneşte Gana pazarına yöneldi

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji, ürettiği güneş enerji paneli ve ekipmanlarının satışı için Gana'da faaliyet gösteren bir şirketle anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa, Balkanlar ve Afrika'da faaliyet gösteren CW Enerji'nin ekipman ihraç ettiği ülke sayısını 21'e çıkardığı bildirildi.

CW Enerji'nin yıllık üretim kapasitesinin 750 megavata yükseldiği belirtilen açıklamada, "CW Enerji, Gana’da faaliyet gösteren firmaya Antalya’dan, CW Enerji tarafından üretimi gerçekleştirilen güneş panelleri ve ekipmanlarının ihracatını gerçekleştirecek. Amerika, Avrupa ve Afrika'da yeni pazarlara ürün satmayı hedefleyen firma güçlü direkt satış partnerlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şirketin gerçekleştirdiği projelerle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığı aktarıldı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:43
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