  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Cüzdan çalan hırsız, pazardan çıkamadan enselendi

Antalya'da pazarda alışveriş yapan M.S.'nin cüzdanını alıp kaçan Halit S., Güven Timleri tarafından yakalandı. Ağladığı sırada cüzdanına kavuşan M.S., polise teşekkür etti.

2019-10-31 17:58:00 -
Cüzdan çalan hırsız, pazardan çıkamadan enselendi

Hırsızlık olayı dün Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda yaşandı.

Pazara alış verişe gelen M.S.'nin çantasındaki cüzdan, Halit S. tarafından çalındı.

Kaçan hırsızı fark eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, şüphelinin peşine düştü.

Halit S. pazar içinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Ağladığı sırada cüzdanına kavuşan M.S. polislere teşekkür etti. Gözaltına alınan Halit S. ise Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim