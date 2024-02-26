Çürümüşlüğün listesi! CHP’de eş dost akraba saltanatı

Buğra Kardan İstanbul

Koltuk kavgasının bitmediği CHP’de eş dost saltanatı devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’in de ‘olur’uyla mesai arkadaşlarını bir bir önemli mevkilere getiriyor. İBB ve iştiraklerinde yönetici olarak çalışan Mahir Polat’ı Fatih, Mithat Bülent Özmen’i Eyüpsultan, Sinem Dedetaş’ı Üsküdar adayı olarak gösterdi. İstanbul ve diğer illerde belediye meclis aday listelerini de şekillendirdi. Sosyal medyaya düşen listelerde CHP’de yozlaşmışlığın, çürümüşlüğün zirvede olduğunu ortaya koydu.

Parti Ekrem'in oyuncağı oldu

Liste torpilini Akit’e değerlendiren eski CHP’li Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “CHP’de ehliyet de liyakat da Hak getire. Yazık ki CHP’de kifayetsiz isimlere önemli görevler, makamlar tevdi ediliyor. Bir yere gelmek için yakın akraba olmak yeterli. Bu dönemde başarılılara, tecrübelilere yer yok. Hazindir ki Ekrem Bey’le CHP aşirete dönüştü. CHP’yi oyuncağı gibi kullanır oldu. Bir yerel idareci çıkıp İzmir’de, Adana’da aday belirliyor. Tarihte böyle bir şey ne görüldü ne de duyuldu. CHP Genel Başkanı gibi davranması akıl alır gibi değil. Bu, had bilmezlik. Ortada lider olmadığı için her şeye müdahale ediyor. Kendine yakın isimleri belediye, belediye meclis adayı olarak tayin ediyor. Zannediyorum, 1 Nisan için hazırlık yapıyor. İBB koltuğunu koruyamadığı takdirde ‘CHP’den bir şey olmaz’ deyip gidecek, kendi partisini kuracak. CHP büyük yara, tahribat aldı. Kolay kolay toparlanır mı, silkinip kendine gelir mi bilinmez. Bunu 31 Mart’ta anlayacağız. Kırgın, küskün seçmen ya sandığa gitmeyecek ya başka limana yönelecek.”

Yağma Hasan’ın böreği Kılıçdaroğlu'ndan beterler

CHP’nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek de şunları kaydetti: “Bir yanda Hikmet Çetin’in yeğeni bir yanda Murat Karayalçın’ın şoförü var. İmamoğlu’nun kuzeni, Gökhan Zeybek’in yeğeni, Necati Özkan’ın ablası var. Yağma Hasan’ın böreği ortada. Görüyoruz ki belediyeler ve belediye meclisleri akrabalara, arkadaşlara dağıtılmış. Ehliyet ve liyakati dikkate alan yok. Seçmenin fikirlerine önem veren yok. Bir Genel Başkan ilçesinde seçimlere giremiyor. Ne kadar garip bir hâl. AK Parti belediye başkan adaylarının mimar, şehir planlamacısı, hukukçu olacağını beyan ediyordu. CHP’de buna riayet edildi mi? Hayır. Kurultaylarda belediye ve belediye meclislerinde adamlarımız olsun telaşındalar. Gelen gideni aratıyor. Özel ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan da beter. CHP’yi nereye götüreceğini takipteyiz.”