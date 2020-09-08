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Sağlık Çürük diş neden olur? Çürük diş ağrısına neler iyi gelir?
Sağlık

Çürük diş neden olur? Çürük diş ağrısına neler iyi gelir?

Hemen hemen herkeste görülen çürük diş sorunu, genellikle şiddetli ağrılar ile kendini gösteriyor. Diş çürüğü, diş minesinin ve dişlerin sert yüzeyinin tahrip olması olarak tanımlanıyor. Peki diş çürüğünün belirtileri neler? Diş çürüğüne neler iyi gelir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-09-08 05:11:00 -
Çürük diş neden olur? Çürük diş ağrısına neler iyi gelir?

Hemen hemen herkeste görülen diş çürüğü sorunu, diş minesinin ve dişlerin dış sert yüzeyinin tahrip olması olarak tanımlanmaktadır. Oldukça rahatsız edici ağrılarla kendini gösteren diş çürüğü, her yaşta ortaya çıkabilir. Şeker içerikli besinlerin tüketilmesi, dişlerde daha önce oluşmuş olan plaklardaki bakterilerin diş minesine saldıran asitler üretmesine neden olur. Plakların yapışkan yapısı, oluşan asitlerin dişlerle sürekli temas halinde olmasına neden olur ve diş yüzeyi zamanla parçalanır. Böyle zamanlarda dişlerde boşluklar ve çürükler meydana gelir. Diş kökleri, diş yüzeylerine göre daha hassastır ve bu yüzden çürümeye daha yatkındır.

Çürük dişler, genelde soğuk ve sıcağa duyarlıdır. Çocuklarda ve gençlerde daha çok yüzeysel çürüklere rastlanırken, 50 yaş üstü kişilerde diş köklerinde çürükler meydana gelmektedir. Yaş ilerledikçe, dişlerdeki florür azalır ve bu durum da çürümelere yol açar.

Peki çürük diş belirtileri nelerdir? Çürük diş ağrına neler iyi gelir? İşte detaylar...

Çürük diş belirtileri

- Nedeni bilinmeyen diş ağrıları
- Tatlı, sıcak, soğuk içecekler içerken dişlerde ortaya çıkan ağrı
- Dişte beyazlık
- Dişlerin normalden daha hassas olması

Bu belirtilerle birlikte çürük dişlerin ilerlemesi ağız kokularına da yol açmaya başlar.

Çürük diş ağrısına neler iyi gelir?

Çürük diş ağrısında çürüğün mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ağrının hafifletilebilmesi için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Diş ağrısını geçirebilmek için;

- Ağız, ılık ve tuzlu su ile çalkalanabilir. Böylece dişlerin arasına sıkışan kalıntılar, gevşeyip çıkar. Ayrıca bu yöntemle şişlik azalır, varsa boğaz ağrısı hafifler.

- Yoğurt gibi besinler tüketilebilir.

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