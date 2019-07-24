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Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını etkilediğini söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
Çürük diş kalp enfeksiyonuna sebep oluyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını etkilediğini söyledi.


Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur" dedi.


Diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade eden Diş Hekimi Kazak, "Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için, riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotik verilmektedir. Ancak elbetteki en ideali, ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve dişeti hastalıklarının önlenmesidir. Bu nedenle endokardit riski taşıyan (Kalp ameliyatı geçirmiş olsun ya da olmasın) doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara ve kalp kapak hastalığı bulunan (özellikle de yapay kalp kapağı takılan) erişkinlere ağız ve diş bakımının kalp sağlıkları açısından da ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
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