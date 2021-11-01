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Kadın - Aile Cupcake tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Cupcake tarifi, nasıl yapılır?

Sevdiklerinizi mutlu etmek istediğiniz zamanlar için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı, kolay kakaolu cupcake tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:31:00 - 2021-11-01 12:34:54
Cupcake tarifi, nasıl yapılır?

Sevdiklerinizi mutlu etmek istediğiniz zamanlar için hemen hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tatlı, kolay kakaolu cupcake tarifi.

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarim su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı kakao
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1  paket vanilya
  • Krem şanti (kreması için)

Yapılışı

Yumurtayı çırpın. Şekeri ilave edip köpük köpük olana kadar çırpmaya devam edin. Süt, sıvı yağ, vanilya ilave edin ve yine çırpın. Son olarak elenmiş un, kakao ve kabartma tozunu da ilave edip yavaşça karıştırın. Karışımı muffin kalıplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Cup cakeleri el yakmayacak ısıya geldiğinde bir kaba soğuk süt dökün. Keklerin üstleri ıslanacak şekilde batırıp çıkarın ve üzerini şanti ile süsleyin. Afiyet olsun.

 

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