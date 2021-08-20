Cuntacıların yanına kâr kalmıyor

Yavuz Selim İstanbul

Cumhuriyet döneminde adeta her 10 yılda bir tekrarlanan gelenek halini alan darbeler çağını kapatan AK Parti iktidarının, cuntacıların yargılanmasına yönelik hamleleri de tesirini gösteriyor. Bu dönemde 12 Eylül darbecileri ahir ömürlerinde yargılandı, rütbeleri söküldü. 15 Temmuz darbe kalkışmasını gerçekleştirilen FETÖ’ye mensup asker, polis, sivil 111 bin 240 militan kamu görevinden ihraç edildi, 32 bin 180 kişi uzaklaştırıldı. Montrö Antlaşması bahanesiyle 4 Nisan 2021’de yayımlanan bildiriye imza atan 14 emekli amiral hakkında dava açıldı. 28 Şubat davasında 14 darbeci müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevi süreci başladı. Hukukçular, darbeye ve darbeciye eman vermeyen bu yargılama ve cezaların cunta sevdalılarına ibreti alem olduğunu ifade etti.

Darbeler çağı kapandı

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca’nın avukatı Yaşar Gürkan, “Bu yargı kararları sevindirici ve gelecek adına umut vericidir. İnşallah bundan böyle darbeler çağı kapatılmıştır. Geç gelen adalet adalet olmasa da 28 Şubat post modern darbesini gerçekleştirenlerin 24 sene sonra cezalandırılmış olması çok kıymetlidir. Çünkü bunlar seçilmiş iktidarı devirmenin yanı sıra, insanlara inançlarından dolayı zulmetti” dedi.

Cuntanın sivil ayağının da üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan, “28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 darbecinin yanı sıra, 15 Temmuz’da olduğu gibi darbenin siyaset, medya ve sivil uzantıları da açığa çıkarılarak yargılanmalıdır. Yaptıkları yanlarına kâr kalmamalıdır. Türkiye bir daha Kemal Alemdaroğlu gibileriyle karşılaşmamalı, darbe manşetleri görmemelidir” ifadesini kullandı.

Cunta heveslilerine ibret olsun

Avukat Ahmet Özcan, darbecilerle hesaplaşma azminin cunta heveslilerine ibret olacağını belirtti. Av. Özcan, “Bu devlete ve millete ihanet etmiş olan darbecilerle hesaplaşma azmi çok önemlidir. Darbe yapanın cezasını yiyeceğinin toplumsal hafızada yer edinmesi mühimdir. Artık darbeye de darbeciye de eman verilmiyor. Tüm darbe heveslilerine ibreti alem olsun” dedi.

Devlet kültürümüzde “devlete karşı ihanet olmaz” hükmü olduğunu belirten Özcan, “Bence darbecilerin hak ettiği ceza müebbet hapis de değil, idam olmalıdır. Darbeyi ima edenler bile ağır cezalar almalıdır. Darbe, teşebbüsten sonra gerçekleşince ceza verecek adam kalmıyor çünkü. Bunun ihtimaline karşı bile hukukun reaksiyon göstermesi çok önemlidir. Kimse seçilmiş iktidara karşı darbe gayesiyle ahkam kesemez” dedi.

28 Şubat darbesinin üzerine gidilmesi çok önemli olduğunu belirten Özcan, “O dönem neler neler yaşattılar bizlere. Bu sebeple o darbecilere verilen müebbet cezalar içimizi soğutmamıştır. Darbenin siyasi ve sivil ayağı, medya ayağı vardır. Onların tamamının üzerine gidilecektir inşallah” diye konuştu.