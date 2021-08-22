Cuntacılar mağdurlara tazminat da ödemeli

28 Şubat darbecileri 24 yıl sonra müebbet hapis cezasına çarptırılarak hükümlerinin infazını çekmek üzere cezaevinin yolunu tutarken, mağdurları da Yeni Akit’e konuştu. Mağdurlardan 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, konuya ilişkin şunları dile getirdi:

Keşke ders çıkarsalar

“28 Şubat darbesi, ülkemizin düşünce ve inanç birikimine ciddi bir sekte vurmuş, kamuoyunca bilinen büyük mağduriyetler yaratmıştır. Adaletin bu bağlamda tecelli etmiş sevindiricidir. Ama gecikme de söz konusudur. Sanıkların mahkemelerdeki sözlerine, ‘pişmanlık’ içermeyen tutumlarına tanıklık ettik. Tutuklanan generallerin yaşlarının ileri düzeyde olması ve çeşitli sağlık sorunları yaşıyor o olmaları kamuoyunda tartışmalara neden olmaktadır. Elbette vicdani olarak da bir duruşumuz var. Keşke onlar da yaşananlardan dolayı bir ders çıkarsalar. Bu atılan adımların yanında mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi maddi ve manevi tazminatlarının ödenmesi gibi adımlar anlamlı olacaktır. Adalet, elbette herkes içindir ve öyle olmalıdır. ”

Mağduriyetler giderilmedi

Avukat Bülent Demir de, şu değerlendirmelerde bulundu: “2013 yılında 103 sanık ile başlayan ve 5 yıl süren daha sonra da bir takım sanıkların ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla neticelenen 28 Şubat Davası’nda Ankara 5A Ceza Mahkemesi’nde Abdurrahman Dilipak, asker, sivil ve o dönem birçok mağdurlarının avukatlığını yaptım. Celselerde sanıkların asla pişmanlık duymadıklarını ve bugün dahi olsa aynı şeyi yapacaklarını defalarca ikrar etmelerine şahit olduk. Dolayısıyla kurulmuş legal hükümeti devirmeye teşebbüs ile ilgili suçlarının o dönemde kendi ağızlarından ikrar ettiler. Dosyadaki birçok kriminal delil de bu suçu işlediklerine dair net bir şekilde delil hükmündedir. Hepsi resmi kayıtlardır. 500’den fazla klasörde hepsi mevcuttur. Dolayısıyla sanıkların söylediği gerçeğe uygun değildir. Hatta cezaevine girerken bile hâlâ akıl almaz tehditler ve çirkin ifadeler kullanarak Türk milletine ve kamuoyuna karşı ne şekilde saygısız tavır içerisinde olduklarını göstermişlerdir. Kendilerinin almış oldukları ceza yerindedir. İnfaz süresine geçilmesi hukuki ve uygundur. Bir daha darbe yapılmaması ile ilgili darbeye heveslenenler için ibret örnek olması açısından darbeci sanıklara gereken cezanın verilmesi ve bunun da infaz edilmesi kamu vicdanını bir nebze tatmin etmiştir.

Darbeciler bunlarla sınırlı değil

Ancak 28 Şubat Davası’nın sanıkları buradaki kişilerle sınırlı değildir. 28 Şubat Davası’nı tekrar diğer sanıkları da kapsayacak şekilde ek dosyalarla devamı gelmelidir. Ayrıca kendim de dâhil olmak üzere 28 Şubat mağdurlarının hâlâ mağduriyetleri giderilmemiştir. Örneğin ben yüzbaşı rütbesindeyken silahlı kuvvetlerden kararname ile o dönem sanık olan genelkurmay başkanı imzası ile atılmış bir subay olmama rağmen hala hiçbir hakkımı alamadım. 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Ancak geçen 20 senede buna ilişkin en ufak bir çalışma olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çağrılarımıza kulak vermesini isterim.”

