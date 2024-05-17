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Gündem Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük
Gündem

Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük

Yeniakit Publisher
2024-05-17 12:04:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın affıyla serbest kalan 28 Şubatçı Çetin Doğan, “Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı anayasal görevi geç de olsa yerine getirdi.” diyerek tıynetini ortaya koydu.

Çişini tutamadıkları, bunadıkları gibi gerekçelerle adli tıp kapılarını aşındıran cuntacılar tahliye olur olmaz eski reflekslerini gösterdi. Af yetkisini kullanan Erdoğan’ın kararına karşı nankörlük yapan cuntacılar serbest bırakılmanın ayasal görev olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler.

28 Şubat davası sanıklarından olan ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararla affedilen Orgeneral Çetin Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tahliye edildi.

Yaşı ve sağlık sorunları bahane edilerek serbest bırakılan Çetin Doğan, tahliye sonrası gazetecilere konuştu.

28 Şubatçı şımarıklarla neden mücadele edilmesi gerektiğini gözler önüne seren Doğan, “Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı anayasal görevi geç de olsa yerine getirdi.” diyerek kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Çetin Doğan’ın sözleri kamuoyunda, “Darbeciye merhamet edersen olacağı budur!” yorumlarına neden oldu.
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