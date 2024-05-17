Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük

Çişini tutamadıkları, bunadıkları gibi gerekçelerle adli tıp kapılarını aşındıran cuntacılar tahliye olur olmaz eski reflekslerini gösterdi. Af yetkisini kullanan Erdoğan’ın kararına karşı nankörlük yapan cuntacılar serbest bırakılmanın ayasal görev olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler.

28 Şubat davası sanıklarından olan ve Resmi Gazete'de yayınlanan kararla affedilen Orgeneral Çetin Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tahliye edildi.

Yaşı ve sağlık sorunları bahane edilerek serbest bırakılan Çetin Doğan, tahliye sonrası gazetecilere konuştu.

28 Şubatçı şımarıklarla neden mücadele edilmesi gerektiğini gözler önüne seren Doğan, “Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı anayasal görevi geç de olsa yerine getirdi.” diyerek kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Çetin Doğan’ın sözleri kamuoyunda, “Darbeciye merhamet edersen olacağı budur!” yorumlarına neden oldu.

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