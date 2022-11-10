Cüneyt Özdemir'i yayında çıldırtan sözler: Bunların aklı yerinde değil!

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Vatandaşların can güvenliği için ciddi tehlike oluşturan başıboş sokak köpekleri, son olarak Bitlis’te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’i hayattan kopardı.

Sokak köpekleri tarafından ısırılarak kuduz olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden küçük çocuk bugün, ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin vatandaşlardan tepkiler çığ gibi yükselirken, Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında yaptığı yayında başıboş sokak köpekleri sorununa değindi.

"Bazı hayvanseverlerin aklı yerinde değil"

Hayvanseverlerin akıl sınırlarını zorlayan ifadelerini yayına taşıyan Özdemir, bir çoğunun akıllarının yerinde olmadığını söyledi.

Cüneyt Özdemir, “Her hayvanseverin aklı yerinde değil. Bazıları uçmuş durumda. Üç beş arkadaşıyla bir STK kurmuş. ‘Ben bilmem ne hayvanları koruma derneği başkanıyım.’ diyor. Bunu seçtiklerine göre akıllı bir adam diyorsun, değil.” ifadelerini kullandı.

Siyasilere çağrıda bulundu

Bir hayvanseverin ‘kuduz olan çocuğun ailesine dava açılmalı’ sözlerini eleştiren Özdemir, “Normal insanlarla karşı karşıya değiliz.” diyerek tepki gösterdi.

Köpek sorununun ülkenin meselesi olduğunu belirten Özdemir, siyasetçilere çözüm çağrısında bulundu.

Eşine de köpekler saldırmıştı

Öte yandan kendisini hayvansever olarak tanımlayan Cüneyt Özdemir de, başıboş sokak köpekleri tehlikesini, eşinin köpekler tarafından ısırılması ve yavru kedisinin öldürülmesinin ardından fark ederek gündeme getirmeye başladı.