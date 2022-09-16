Cüneyt Özdemir'den Ümit Özdağ'ın afiş provokasyonuna destek!
Cüneyt Özdemir, Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hadsiz afiş provokasyonuna kahkahalar atarak destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul ve Ankara'da çeşitli semtlere astırdığı, üzerinde, "Yerli ve milli Escobar" yazılı pankartların emniyet tarafından indirilmesinden sonra, tekrar açıklamada bulunarak çirkin provokasyona devam edeceklerini duyurdu.
Özdağ, pankartı Zafer Partisi Genel Merkezi'ne tekrar astıklarını söyledi.
"Fırlama" hakaretini gülme ikonu ile karşılık verdi
Cüneyt Özdemir, Youtube canlı yayınında Ümit Özdağ'ın çirkin provokasyonunu destekleyerek, "Zafer Partisi gerçekten tarih yazıyor." dedi ve Özdağ'a, "Fırlama" diye hitap etti.
Özdağ, Özdemir'in kendisine yönelik "fırlama" hakaretinden rahatsız olmayarak, videoyu Twitter hesabından paylaştı.