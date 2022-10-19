Cüneyt Özdemir'den şok Babacan açıklaması! Sen neymişsin be "Cin Ali"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamada "6'lı masa"nın cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olması gerektiğini söyleyerek "Cin Ali"ye göz kırptı.

"2011'de Londra'da Ali Babacan'ın inanılmaz saygınlığı vardı. Hâlâ da olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanarak ustaca bir cilalama yapan Özdemir, "Altılı masada bu işe en uygun olacak adam kim derseniz, Ali Babacan derim" diye konuştu.

Olası cumhurbaşkanı adaylarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasından en tecrübeli ismin Ali Babacan olduğunu söyleyen Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş, iyi bir aday olur mu bilmiyorum ama; İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Babacan arasında en tecrübelileri Ali Babacan'dır. Uluslararası ilişkileri kuran, diyalog, dil kullanma olarak uluslararası çevrelerde en iyi bilinen, altılı masada Ali Babacan'dır. 2011'de Londra'daki ekonomi çevrelerinde o kadar havası vardı ki... Ali Babacan'ın inanılmaz saygınlığı vardı. Hâlâ da olduğuna inanıyorum. Şu anda en azından Erdoğan'ın gölgesinde kalmadığını düşünüyorum. Altılı masada bu işe en uygun olacak adam kim derseniz, Ali Babacan derim..."