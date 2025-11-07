Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e: Abicim bu üslup nedir?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP’li eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hapisten çıkartmak için halden hale giren, bağıran çağıran, önüne gelene hakaretler eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e söyledikleriyle gündem oldu.

“Abicim bu üslup nedir yani? İti köpeği kim yani savcıya mı diyorsun polise mi diyorsun kime diyorsun?” diyen Özdemir, “Büyük haber açıklayacağım diyor, açıkladığı şey çok da büyük bir şey değil. Savruluyor yani. Bütün siyaset savcılarla kavgayla mı geçecek?” ifadelerini kullandı.

“PARTİ İÇİNDEKİ KENDİ POTANSİYELİNİ YİYORSUN”

Youtube kanalında Özgür Özel’in çıkışlarını eleştiren Cüneyt Özdemir, “Açıklama yapmış, ‘ben o lafları savcıya demedim’ diyor. İyi de barikatı nereye kuracak Özgür Özel? Bütün siyaset savcılarla kavgayla mı geçecek? Yoksa toplum için siyaset üretebilecek mi? Yani bu perspektifi çok iyi koymak lazım. Şu anda savcıyla, polisle kavga içinde. Ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu yıllarımızı çaldı bununla. Erdoğan’la kavgaya tutuşa tutuşa yani her hafta her hafta. Ey Erdoğan ey bilmem ne diye diye toplumsal hiçbir şey yapmadı. En son kendini de yaktı gördük ne olduğunu. Sen bütün bu barikatı bir savcıyla bir dava üzerine kurduğun zaman parti içindeki kendi potansiyelini yiyorsun” şeklinde konuştu.