Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Yorumlarında genellikle adil olmaya gayret etmesiyle bilinen solcu gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında Türkiye’nin Kızılelma ile başardığı ilke değinerek, “Müthiş gurur duydum, çok heyecanlandım” dedi. “Şu konuyu konuşmazsak çok ayıp etmiş oluruz” diyen Cüneyt Özdemir’in Selçuk Bayraktar’ın mimarı olduğu Kızılelma’nın tarihi başarısı karşısında içten sözleri, izleyici kitlesini oluşturan sol mahalle sakinleri arasında tepkilere neden oldu.

TÜRKİYE İÇİN İYİ OLAN, HEPİMİZ İÇİN İYİDİR

Kızılelma’nın tarih yazan atışını değerlendiren Cüneyt Özdemir: “Haftasonu çok gurur duyduğumuz bir olay yaşandı. Dünyada ilk kez bir SİHA, havadan havaya bir uçağı vurdu. Gerçekten de ilk kezmiş. En azından Grok’a sorduğumda ‘Gerçekten ilk kez böyle bir şey oluyor. Çin’de ve ABD’de daha kavramsal denemeler oldu ama ilk kez böyle bir olay gerçekleşti’ dedi. Müthiş gurur duydum, çok heyecanlandım. Böyle bir şeyi Türkiye’nin başarıyor olmasını, büyük bir çıta atlamak olarak görüyorum. Türkiye için iyi olan, hepimiz için iyi bir şeydir. Böylesine büyük bir başarı savunma sanayinde. Her şerde bir hayır vardır, düne kadar İsraillilerin İHA'larına muhtaçtık, oradan bilgi alınsın da işte PKK ile mücadelede kullanılsın diye. Artık dünya arenasında, dünyada ilklere imza atıyoruz. Büyük bir başarı olarak görüyorum ve de gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.