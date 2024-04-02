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Gündem Cüneyt Özdemir'den Fatih Erbakan yorumu: Ben Erdoğan'ı tebrik ederim
Gündem

Cüneyt Özdemir'den Fatih Erbakan yorumu: Ben Erdoğan'ı tebrik ederim

Yeniakit Publisher
2024-04-02 00:28:00 -

Yerel seçimler sonrası açıklamalarda bulunan Cüneyt Özdemir, Erbakan'a gönderme yaparak "Ben Erdoğan'ı tebrik ederim. Böylesine kirli bir pazarlığa girmemiş" dedi.

Türkiye mahalli ve idari yerel seçimlerinde sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk kez bir seçimde CHP'den daha az belediye kazanırken, gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili övgü dolu bir konuşma yaptı.

Seçim sonrası 'Fatih Erbakan'a 2 il verselerdi seçimi kazanabilirlerdi' diyenlere tepki gösteren Özdemir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Ben Erdoğan'ı tebrik ederim'

Dün saatlerce şu konuşuldu. 'Emeklilere 10 bin lira değil, 15-20 bin lira verselerdi seçimi kazanabilirlerdi. Fatih Erbakan'a 2 il, şu kadar para verip seçimi kazanabilirlerdi.

Kaybetmenin de bir gurur var. Ben Erdoğan'ı tebrik ederim. Böylesine kirli bir pazarlığa girmemiş. Çünkü bu herkese normal gözüküyor artık.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Kirli pazarlıklara girmemiş'

Böyle bir kirli pazarlığa girmemiş. Parayla satın almamış.

Bir yerleri verip kendi ilkelerinden vazgeçmemiş. Ben demiş pazarlık yapmıyorum.

Kazanırsam kazanıyorum, yeniliyorsam da yeniliyorum. Bravo bu da bir duruştur.

Bundan önce biliyoruz bilmem ne partisi var gel seni bakan, meclis başkanı yapalım. Bu artık bizde kanıksanmış durumda.

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