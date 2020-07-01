Cüneyt Özdemir’den Bakan Süleyman Soylu paylaşımı! ‘Bu yazdıklarının ve yaptığının iki anlamı var…’

Cüneyt Özdemir sosyal medyada Bakan Süleyman Soylu’nun açıklamalarını hatırlattı.

Albayrak çiftine yapılan çirkin paylaşıma sert tepki gösteren Bakan Soylu, ‘Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ’cü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız...’ dedi.

'Süleyman Soylu'nun bu yazdıklarının ve yaptığının iki anlamı var' diyen Cüneyt Özdemir, ‘1) Bundan sonra (umarım) hiç kimse sosyal medyadan aklına geldiği gibi ana avrat düz gidemeyecek. 2) Bu duruşu Berat Albayrak ile aralarında (iddia edilen) tartışmalara da nokta koyan şık bir hareket...’ ifadelerini kullandı.