Cüneyt Özdemir son durumu anlattı
Gazeteci Cüneyt Özdemir, seçim sonuçlarına ilişkin son durumu anlattı.
Canlı yayında seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Cüneyt Özdemir AK Parti ve CHP hakkındaki son rakamları açıkladı.
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, seçim sonuçlarına ilişkin son durumu anlattı.
Canlı yayında seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Cüneyt Özdemir AK Parti ve CHP hakkındaki son rakamları açıkladı.
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