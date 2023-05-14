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Siyaset Cüneyt Özdemir son durumu anlattı
Siyaset

Cüneyt Özdemir son durumu anlattı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:28:00 - 2023-05-14 22:32:06

Gazeteci Cüneyt Özdemir, seçim sonuçlarına ilişkin son durumu anlattı.

Canlı yayında seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Cüneyt Özdemir AK Parti ve CHP hakkındaki son rakamları açıkladı.

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