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Gündem Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi
Gündem

Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki karayollarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdı. Özdemir yolların 5 kat daha iyi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 03:04:00 -

Gazeteci Cüneyt Özdemir yaptığı açıklamada, "Biliyosunuz ben yıllarca ABD'de yaşadım. Türkiye'ye geldiğimde biraz karayollarını kullanma imkanı buldum. İster Ak Parti'de ol, ister CHP'de, ister HDP'de ister İYİ Parti'de. Şunu söyleyebilirim ki, inanın bizdeki otoyollar Amerika'yla İsveç'le hatta İsviçre ile karşılaştırdığınız zaman en az 5 kat daha iyi." dedi.

Karayolları Özdemir'i yalanlamıştı

Cüneyt Özdemir, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söylemiş Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş sayılarını yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanlamıştı.

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
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Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

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