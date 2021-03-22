Cüneyt Özdemir: Ekonominin kötü olmasına sevinen bazı gerzekler var

Türkiye'de piyasaların manipüle edilmesinden sonra, kendisinin de buna sevindiğine dair imalarda bulunanlara sert çıkışan Cüneyt Özdemir, "Ben o gerzeklerden değilim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan sürpriz başkan değişikliği sonrası iç piyasalarda manipülasyonlar başladı. Manipülasyonlarla birlikte döviz kurunun aniden fırlaması ve Borsa İstanbul'da kayıp yaşanması sonrası bazı kesimler korku vererek panik havası oluşturmaya çalıştı.

Cüneyt Özdemir'e "Kara Pazartesi" tepkisi

Gece yarısı ekonomistlerle bir araya gelen gazeteci Cüneyt Özdemir de yaptığı programı sosyal medya hesabı üzerinden "Kara Pazartesi" olarak duyurması tepkilere neden oldu.

Tepkiler sonrası bugün yine kameraların karşısına geçen Özdemir, hem Türkiye'nin ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunup hem de kendisine tepkili olanlara YouTube kanalı üzerinden seslendi.

"Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen bazı gerzekler var"

Özdemir şu ifadeleri kullandı;

"Evet birkaç gündür hareketli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Bu yayını yaparken beni izleyenler bilirler ki ben özellikle Türkiye'de hepimizin aynı gemide olduğuna inanıyorum özellikle ekonomi konusunda. Yani bunu daha önceki yayınlarımda belirttim bunun altını bir kez daha çizeyim. Türkiye'de ekonominin kötü olmasına sevinen bazı gerzekler var. Sanki bunun AK Parti'nin aleyhine kendilerinin de lehine olacağını düşünüyorlar. Ben bunlardan bir tanesi değilim"