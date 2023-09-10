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Sosyal Medya Cüneyt Özdemir bile saydırdı! Karşınızda sosyetenin iğrenç yüzü
Sosyal Medya

Cüneyt Özdemir bile saydırdı! Karşınızda sosyetenin iğrenç yüzü

Yeniakit Publisher
2023-09-10 14:13:00 -
Cüneyt Özdemir bile saydırdı! Karşınızda sosyetenin iğrenç yüzü

Cüneyt Özdemir sosyal medyada sözde fenomen Dilan Polat'ın bir videosunu görünce çileden çıktı ve instagram ünlüsüne sert ifadeler kullandı.

Kendi isteğiyle hayatının her detayını, daha doğrusu lüks içindeki yaşantısını paylaşan Dilan Polat gündemden düşmüyor. Evlilik yıl dönümünde kocasının kendisini uçak kiraladığını paylaşan Polat yine herkesi şoke etti.

üneyt Özdemir de sözde fenomenin bir paylaşımını sosyal medyada görünce çileden çıktı. "Biraz önce instagram'da bir story'de 'Benim param siz züğürtlerin çenesini yordu' diyerek kendisini izleyenlere tüküren bir sözde fenomen gördüm" diyerek sinirlenen Özdemir paylaşımında şunları yazdı:

"Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir Survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın var olma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir'.

Ülkenin yarısı asgari ücrete mahkum olmuşken buna tepki gösteren insanları 'züğürtler' olarak aşağılayıp suratlarına tükürmenin adı nedir onu (ilk kez gördüğüm için) bilemiyorum. Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum.

''Zenginlik para kazanmak değil onu harcamayı bilmektir!

Son bir hatırlatma, bugün 'züğürtler' deyip, o suratlarına tükürdüğünüz insanlar sayesinde bu paraları kazandınız, umarım bir gün tersine tanık olmazsınız!"
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