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Gündem Cüneyt Özdemir Başkan Erdoğan'ın müjdesini böyle duyurdu: Bir gol daha attı
Gündem

Cüneyt Özdemir Başkan Erdoğan'ın müjdesini böyle duyurdu: Bir gol daha attı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Rusya tarafından durdurulan tahıl sevkiyatı yeniden başladı. Rusya anlaşmaya yeniden dönerken gazeteci Cüneyt Özdemir söz konusu gelişmeyi "Adam ikna etti beyler" sözleriyle duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 18:44:00 - 2022-11-02 18:44:51

Dünyada yaşanan gıda krizinin önüne geçilebilmesi adına Ukrayna'daki tahılların ihracı için yapılan tahıl anlaşmasını durduran Rusya'yı Türkiye ikna ederek sorunu çözdü.

Erdoğan grup toplantısında müjdeyi verdi

Tahıl sevkiyatı ile ilgili müjdeyi grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle vermişti:

"Yeni bir müjde de şu Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız."

"Adam ikna etti beyler"

Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferini sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Cüneyt Özdemir ise "Erdoğan Putin'i nasıl ikna etti? Dünya bunu konuşuyor..." başlığıyla paylaştı.

Özdemir şöyle konuştu:

"Bu önemli bir haber dünya için. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir haber ve de güzel bir haber. Bravo Erdoğan'a diyebiliriz burada. Şimdi Erdoğan bir gol daha attı. Bu işin sonu savaşa kadar gidebilirdi ama şu anda akıllıca bir adım attılar onlar da. Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek. "

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