Cüneyt Çakır ve Ronaldo karşı karşıya geldi

Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sahibi Portekiz, F Grubu'nda ilk maçına Fenerbahçeli Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan karşısında çıktı. Dev mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken, Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

67 bin kişi izledi

Macarlar turnuvanın ev sahibi oldukları için mücadele Başkent Budapeşte'de bulunan 67 bin 215 kişilik Puskas Arena'da oynandı. Seyirci garantisinin yüzde 100 olarak verildiği Budapeşte'deki karşılaşma özlenen görüntülere sahne oldu.

'Ölüm Grubu' olarak nitelendiren F Grubu'ndaki karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte yönetti.

Karşılaşma öncesinde milli marşların okunması sırasında Portekiz'in dünyaca ünlü süper starı Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının aksine marşı ülkesinin bayrağına dönerek okudu.

Mücadelenin ilk yarısına konuk ekip Portekiz çok baskın başladı. Ronaldo maçın ilk yarısında çok fazla topla buluşamazken tehlikeli olan pozisyonları da Macar kaleci Gulacsi engelledi.

Mücadelenin 43. dakikasında ise Cristiano Ronaldo inanılmaz bir gol kaçırdı. Ceza sahası için gelen pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Portekizli yıldız topu auta gönderdi.

Ronaldo'dan büyük tepki

İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Macaristan ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi.

Karşılaşmanın dakikaları 76'yı gösterdiğinde ceza sahası içinde bir pozisyona giren Ronaldo, topun Macar rakibinin eline çarptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a büyük itirazlarda bulundu.

Cüneyt Çakır bu itirazlar sonrası Portekizli futbolculara pozisyonun VAR'da incelendiğini belirtirken, daha sonra VAR odasından gelen kararla penaltı olmadığına hükmetti ve oyun devam etti.

Mücadelenin 80. dakikasında Portekiz'in yüreği ağzına geldi. Macaristan'da Schön golü buldu ama öncesi kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle skor değişmedi.

Ronaldo tarihe geçti

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ağlarını biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsan Portekizli Cristiano Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını 11'e çıkardı ve turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcu oldu.

Ronaldo, turnuvada 9 gol atan Fransız futbolcu Michel Platini ile zirveyi paylaşıyordu.

Ronaldo aynı zamanda yer aldığı 5 turnuvada da gol atmış oldu ve en fazla galibiyet gören futbolcu unvanını da eline geçirdi.

Gösterdiği müthiş performanslar biri penaltı olmak üzere 2 gol birden atan Cristiano Ronaldo mücadele sonrası 'Maçın Yıldızı' seçildi.

Maçtan sonra bir açıklama yapan Cristiano Ronaldo '2 gol atmamı sağlayan takımıma teşekkürler. Kazanmak önemliydi, 90 dakika boyunca iyi defans yapan bir takıma karşı 3 gol atmak önemliydi' ifadelerini kullandı.