Cüneyt Çakır için müthiş iddia!

Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan 13 hakem önümüzdeki haftalarda maç yönetemeyecek. Açıklamaya göre, hem yaş hem de diğer kulüplerin şikayetleri doğrultusunda bu kararı alan MHK, hakem listesini güncelledi. MHK'nin bu açıklaması sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da gündeme oturdu. Özellikle dünyada tanınan Cüneyt Çakır'ın kızağa çekilmesi herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Süper Lig'de görev yapan 13 hakemin aniden görevden alınması spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı. TFF'nin açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

İŞTE GÖREV ALAMAYACAK HAKEMLER

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Fırat Aydınus

Bahattin Şimşek

Burak Şeker

Suat Arslanboğa

Hüseyin Göçek

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Halis Özkahya

SEZON SONUNDA NE OLACAK?

MHK'nin aldığı bu karar dünya basınında da büyük yankı buldu. İngiltere ve İspanyol gazeteleri özellikle Cüneyt Çakır özelinde böyle bir olayın yaşanmasını hayretle karşıladılar. Önümüzdeki sezon Cüneyt Çakır'ın başka bir ülkede maç yönetmesi üzerinde duran İngilizler, tecrübeli hakemin Katar'da görev yapabileceğini yazdı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA YOK...

İngilizlerin bu açıklamasının bir benzeri de Türk medyasında vardı. Cüneyt Çakır'a tazminat ödeneceği ve artık Türkiye'de görev yapamayacağı iddia edildi. Çakır'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da görev alabileceği konuşuluyor...